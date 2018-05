1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Domingo, 13 Mayo 2018

La cuenta regresiva del año electoral comenzó por lo que el sociólogo Luis Verdesoto, en conjunto con la periodista política Ana Karina López y el politólogo Oswaldo Moreno hablaron sobre cómo se prepara el Gobierno y las demás fuerzas políticas para hacerle frente.

Para Verdesoto, esta será la primera elección -en 11 años- sin un partido dominante por lo la disputa electoral será más competitiva, debido a que los partidos tienen apenas cuenta con el 6% de adhesión lo que llevará a que todos sean importantes para este contienda.

“Dados los cambios políticos importantes que han ocurrido en este año, las elecciones seccionales del 24 de marzo de 2019 se caracterizarán por el fin de la hegemonía de Alianza PAIS, dando paso a que unos 800 partidos, movimientos locales y nacionales participen en las próximas elecciones", dijo.

Mientras que, a juicio de López, Lenín Moreno no será el gran elector porque ni siquiera controla en su totalidad a PAIS. "En estas seccionales, frente a un Rafael Correa debilitado, el presidente Moreno no será el gran elector", expresó al afirmar que el sistema democrático se está reacomodando y hay un país que pasó de creer en los jóvenes como la fuerza renovadora.

Por su parte, Oswaldo Moreno indicó que las elecciones seccionales tienen una dinámica distinta a las de carácter nacional. Si los candidatos se ponen a hablar de libertad o totalitarismo, la gente se le va a dormir, la preocupación son los impuestos prediales o parques. "Como este es un país sin grandes estructuras partidistas, salvo aquellas que comanda Jaime Nebot en Guayaquil, estas elecciones tiene un matiz de vecinos. En una elección local lo que importa es quien le arregla la calle, así sea izquierdista, derechoso o comunista", aseguró.

La comunicadora social cree que los partidos deben refrescarse un poco y cambiar su forma de hacer política, al tiempo que el politólogo sostiene que como no hay un proyecto político fuerte y bien definido en el Gobierno, las alianzas podrán ser una verdadera sorpresa. "El Gobierno tiene que actuar con inteligencia (...) Sería absurdo que el Gobierno busque derrotar al PSC en Guayaquil, más bien puede promover varios niveles de alianza que los escuden. O en Quito promover ese espíritu de cambio que piden los quiteños", agregó Verdesoto.

Alcaldía de Quito

Sobre el nuevo alcalde de Quito, Luis Verdesoto espera que se elija a una persona que responda a los anhelos que tienen los quiteños de contar con una buena administración municipal, "como siempre ha ocurrido". Mientras que Oswaldo Moreno, lamentó que la capital haya sido despojada de sus símbolos y tradiciones, por lo que considera que el candidato que logre apoderarse de ellos y crear ese vínculo será quien ganará.

En ese sentido, para Ana Karina López el actual alcalde Mauricio Rodas no debe lanzarse a la reelección pues "él fracasó en algo que resultó fundamental: la idea de que los jóvenes podían tomarse el poder, al seguir el flujo de la política nacional. Muchos de los escándalos que salpican al Cabildo quiteño tienen que ver con ese flujo de la política nacional, entre ellos la corrupción", manifestó.

Alcaldía de Guayaquil

Los analistas también hablaron sobre el escenario de la Alcaldía de Guayaquil y para ello el politólogo Moreno señaló que no se puede decir que Cynthia Viteri tendrá una campaña fácil pese a que es favorita. "Los socialcristianos son los favoritos y de momento no veo quién puede consolidarse como un contendor" dice, pero -no obstante- asegura que Guillermo Lasso podría poner un buen candidato y sacudir el tablero, porque la lógica de una elección seccional se presta para estas sorpresas.

Por su parte, la periodista López cree que Jaime Nebot saldrá fortalecido, quedando como el quinto mejor alcalde del mundo por su buena administración, acción que podrá fortalecer a Viteri según el sociólogo Verdesoto. "Aunque Cynthia Viteri no necesariamente tendrá una campaña fácil, en su caso podrá funcionar la transferencia electoral desde Jaime Nebot".

"Nebot es el profesional político más importante que tiene el Ecuador, por las destrezas que acumuló y porque el país está teniendo un viraje programático hacia el centro derecha, y si el Gobierno no resuelve ese problema de inseguridad en la frontera y soplan los vientos del terrorismo, él podrá ser una opción en el 2021", agregó Verdesoto.

A lo que Ana Karina López respondió con que el presidente Lenín Moreno se sentirá más tranquilo dejando el poder a Nebot que a un correísta, a fin de contar con menos menos retaliaciones de su parte".

Finalmente, Oswaldo Moreno afirmó que aunque las elecciones seccionales se basan en un concepto de cercanía con la gente, es posible que en algunos lugares se definan los escenarios de las presidenciales del 2021, mientras que López apuesta para que con estas elecciones el país pueda retomar la fuerza de lo local y tener los municipios exitosos de antes y Verdesoto para que permita desterrar el autoritarismo en el ámbito local. (PMB)