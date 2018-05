1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 08 Mayo 2018

Los jueces Madeleine Pinoargote y Josué Sánchez, ambos destituidos por no acatar órdenes dadas desde el Consejo de la Judicatura, hablaron sobre las causales que llevaron a que fueron sacados de sus cargos bajo la figura de error inexcusable.

Pinoargote explicó que el haber declarado la nulidad de un caso y -por ende- haber levantado las medidas cautelares contra la empresa, llevó a que el día de hoy esté sentenciada a tres años de prisión. "Mantener las medidas sin argumento jurídico, como me solicitaron, fuese sido incurrir en prevaricato y por no hacerlo entraron a mi oficina, se llevaron el informe y destituyeron", dijo.

Por su parte, Sánchez manifestó que en su caso fue destituido por no haber procedido a dictar la prisión a un funcionario policial que habría participado en un accidente de tránsito, aún cuando las pruebas se contrariaban. "Primero me dijeron que era responsable del vehículo y después que lo había vendido 25 días antes de accidente, fueron varias contradicciones que me llevaron a no acoger la petición de prisión y le di medidas cautelares", indicó.

En el caso de Sánchez, se introdujo una acción de protección por la violación de sus derechos en la Corte Constitucional, la cual fue acogida y se determinó su reincorporación al cargo, sin embargo desde la Judicatura hicieron caso omiso, lo que les hizo caer en un delito penal por el incumplimiento de la sentencia, informó el agravado. (PMB)