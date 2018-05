1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 03 Mayo 2018

El asambleísta independiente, Héctor Yépez, se pronunció sobre la agenda legislativa "ambiciosa" presentada que promete dar resultados positivos al pueblo ecuatoriano en cuanto a mejoras en materia de empleo y seguridad, así como reactivación de los sectores económicos. "No solo se trata de la ley de desarrollo fronterizo, que le corresponde a la Asamblea, deben haber políticas públicas claras desde el Gobierno central para mejorar la situación de manera integral", agregó.

Alertó que los problemas registrados con los arroceros en la provincia del Guayas que no reciben lo justo para cubrir los costos de producción, con los maiceros en Manabí que perdieron 70 % del cultivo por la falta de sistemas de riego ante la sequía, problemas con los papicultores en Carchi, los lecheros en El Cañar, entre otros que impiden al campesino cubrir lo minímo para sobrevivir con su familia, podrían convertirse en un caldo de cultivo para el dinero fácil del narcotráfico que ya se infiltra en el Ecuador.

En otro punto, indicó que como presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social de la Función Legislativa., solitarán al órgano el informe sobre las gestiones realizadas en cuenta a la evaluación de las autoridades, pero que eso no implicará en ningún momento "distorsionar u obstruir" lo mandado por el pueblo en la consulta popular. "A quienes no les gustaba el mandato, debieron expresarlo en su momento -en campaña- y no ahora para irrespetar lo mandado", dijo.

Yépez manifestó que el país necesita de gente imparcial en la Fiscalía, en la justicia, en la Superintendencia de Compañias, y otros entes en los que se debe prevalecer la independencia de funciones, concluyó. (PMB)