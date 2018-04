1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 10% (2 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 26 Abril 2018

El excanciller Ricardo Patiño negó este jueves haber tenido algún nexo con miembros de las FARC, al respecto dijo que todos los testimonios suscitados en su momento fueron desmentidos y que "jamás" entró un recurso de la guerrilla para financiar la campaña de Rafael Correa.

"Nunca conocimos a militante o persona de las FARC ni tuvimos vínculo alguno con ellos ni sus fondos" dijo Patiño al explicar que tales miembros pudieron haber tenido interés de conversar con alguna autoridad ecuatoriana para "nunca" se dio. En tanto, indica que les pueden investigar con "absoluta tranquilidad".

Patiño sostiene que durante el anterior Gobierno tuvieron "frontera de paz" por su no injerencia en el conflicto ajeno y que cuando el bombardeo que acabó con la vida de Raúl Reyes, ni el exmandatario ni su persona conocían quién era el fallecido pero fijaron una posición como Estado porque ingresaron sin autorización a territorio ecuatoriano. "Correa me preguntó que quién era Raúl Reyes, no sabíamos quién era él", agregó.

Por otro lado, asegura que cuando el proceso de paz del Gobierno colombiano con las FARC se sostuvieron reuniones bilaterales para la protección de la frontera y pidieron a Colombia controlar su territorio, aludiendo su responsabilidad en la falta de control ejercido por parte de Ecuador y entrada posterior de la droga al país. "Acá no existe ni una hectárea de cultivo de coca", sentenció. (PMB)