Luis Fernando Torres, legislador

Detalles Publicado el Jueves, 26 Abril 2018

El asambleísta, Luis Fernando Torres, del Partido Social Cristiano (PSC)-Cambio, refirió que, entre los planes legislativos anunciados por la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, están algunos proyectos de ley que atendería y resolverían varias demandas de la ciudadanía. El martes anterior se comenzó con el debate para la reducción de trámites burocráticos.

Según Torres, esta será una "ley revolucionaria", pues permitirá desmontar lo que se levantó en los últimos 10 años de correísmo, "un Estado que creció tanto con impuestos, con controles y trámites".

La ley que está discutiendo la Asamblea Nacional dice que, si se va a crear un nuevo trámite en el país, deberán desaparecer dos, y ya no podrá cualquier funcionario crear trámites, solo se lo podrá hacer debidamente justificado mediante ley, ordenanza o acto normativo general. Un acuerdo que emita un ministro no será suficiente para cera un trámite, tampoco una resolución que dicte alguna entidad, incluso ya no se pedirá la cédula de identidad en originales o copias para los trámites. (Ecuavisa)