Detalles Publicado el Miércoles, 25 Abril 2018

El secretario de la Comunicación, Andrés Michelena, se pronunció este miércoles sobre el puente en Mataje, para el que se destinaron $ 18 millones y Rafael Correa "usó $ 10 millones de los fondos, que fuesen servido para la construcción de unos 650 viviendas para las familias afectadas por el terremoto y no se dio".

En tanto, apuesta por la investigación del destino de ese dinero así como de la permisividad que dio Correa al narcotráfico y que hoy ha llevado a que haya drogra hasta en las escuelas.

Michelena cataloga de "terrible" el lenguaje que usa el expresidente para atacar vía Twitter al mandatario nacional, Lenín Moreno, y le recordó que -según la legislación ecuatoriana- traición a la patria es "tener acuerdos con la narcoguerrilla" y no denunciar la corrupción, acciones que se evidencian ahora que el actual Gobierno desea tomar control de la frontera y reciba como respuesta ataques. "Si no existieron pactos, ¿por qué empezaron los bombazos?", se cuestionó al aseverar que las instrucciones de Moreno son combatir la narcoguerrilla.

La investigación a los funcionarios policiales en frontera, responde a la presunción de que muchos fueron partícipes de esos acuerdos-pactos con estos grupos, dijo.

Por otro lado, el secretario recordó que este jueves se cumple el plazo dado a los ministros de 10 días para la investigación y captura de 'Guacho', por lo que el presidente Moreno tomará decisiones a partir de los resultados que obtengan. "Pondrá a las personas correctas para enfrentar la situación en la frontera", agregó.

Sobre el ser garantes de los diálogos de paz entre el ELN y el Gobierno colombiano, Michelena expresó que "Ecuador no puede ser alcahuete de ningún proceso en donde una de las partes no cesa al fuego". "Por qué seguir como garantes de un acuerdo de paz con el ELN cuando aún no se han dejado las arma", sentenció. (PMB)