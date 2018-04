1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 24 Abril 2018

El presidente de la República, Lenín Moreno, informó que el Gobierno Nacional ha destacado a su “mejor personal y recursos” para garantizar la paz en la frontera norte. Asimismo, envió su saludo a los hermanos que residen en San Lorenzo y Mataje, quienes han debido afrontar “momentos de terror”.

“Les aseguro que no vamos a dejarles solos. Además de todas las medidas de seguridad, ¡claro que habrá más educación!, ¡claro que habrá más salud! Vamos a emprender programas de desarrollo. Habrá producción porque nosotros construimos la paz así: con trabajo conjunto, combatiendo la pobreza y asegurándonos de que absolutamente nadie se quede atrás”, garantizó el Mandatario.

En otro ámbito, el Jefe de Estado detalló diez obras que el Gobierno inaugurará la presente semana y resaltó la importancia del plan “Inédita”, que se presentará este martes, y destinará más de USD 5 millones para financiar proyectos de investigación individuales y corporativos.

A continuación la trancripción de la intervención:

Ecuatorianas, ecuatorianos, muy buenas noches.

Esta semana es la Semana Mundial de la Inmunización. Se trata de garantizar que todas las personas estén protegidas frente a las enfermedades que se pueden prevenir, sin duda alguna, con la vacunación.

El Ministerio de Salud Pública previene 20 enfermedades aplicando las vacunas de forma gratuita, durante todo el ciclo de vida. Garantizamos el derecho de todos ustedes a una salud pública de calidad. Anualmente invertimos cerca de USD 50 millones en vacunas.

Esta semana vamos a intensificar el trabajo de las brigadas de vacunación en todo el país. Queremos llegar a todos los compatriotas que tienen todavía incompleto su esquema de vacunación, en especial a los niños menores de siete años.

¡Acudan a los centros de salud más cercanos y vacunen a sus pequeños! Juntos podemos evitar que niños y niñas se afecten con enfermedades que son perfectamente prevenibles.

IMPULSO JOVEN

Queridos jóvenes, les dije desde mi primer día como Presidente que ustedes son nuestra prioridad.

Hemos lanzado el programa “Impulso Joven” para que ustedes tengan todas las oportunidades que merecen. Para que nadie se quede atrás hemos creado varias plataformas territoriales. En ellas ustedes pueden conocer, de primera mano, los servicios que les ofrecemos en los ejes de emprendimiento, empleo y educación.

En esta primera fase vamos a compartir estos temas con jóvenes de 18 y 29 años, en las ciudades de Cuenca, Loja y Quito.

¡Jóvenes queridos, les invito a ser parte de este programa! Tengan la absoluta seguridad de que les ayudará a tener independencia económica, a mejorar sus capacidades laborales y, por supuesto, también alcanzar un futuro mejor, ¡el futuro de sus sueños!

INÉDITA

Este martes lanzaremos “Inédita”, el programa nacional de financiamiento para investigación, que destinado ageneradores y gestores del conocimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales del Ecuador. Están invitadas todas las instituciones, institutos de educación superior y los institutos públicos de investigación de todo el país. ¡Es una gran noticia para las instituciones educativas y la empresa privada!

El programa “Inédita” destina más de USD 5 millones para financiar proyectos de investigación individuales ytambién corporativos.

Estamos fuertemente comprometidos con el fortalecimiento de la investigación científica en nuestro país. Esa investigación que contribuya al desarrollo nacional. Una investigación responsable, que proponga soluciones a las necesidades prioritarias, en especial de los grupos más vulnerables.

INAUGURACIÓN DE OBRAS

Compatriotas, el futuro no se detiene. En esta semana inauguraremos 10 grandes obras para beneficio de todos.

En Esmeraldas entregaremos más de mil viviendas, en Chimborazo inauguraremos la remodelación del Mercado Central de Alausí, en Morona Santiago entregaremos la planta de tratamiento de aguas residuales en Huamboya. En Napo, el proyecto de alcantarillado sanitario de Archidona. En Quito vamos a inaugurar la Unidad de Vigilancia Comunitaria Eugenio Espejo y la Plataforma de Desarrollo Social en Quitumbe. En Nuevo Rocafuerte inauguraremos el Infocentro; y finalmente, en la querida Guayaquil entregaremos el Centro de Salud Isidro Ayora.

DIÁLOGOS DE PAZ GOBIERNO DE COLOMBIA-ELN

Compatriotas, hemos vivido un momento de crisis producto del narcotráfico que se instaló en el vecino país y que opera allá, desde hace muchas décadas.

Siempre expresamos nuestro apoyo a Colombia en ese difícil problema y hemos colaborado activamente con su gobierno para que el proceso de paz llegue a buen término.

Desde febrero de 2017, somos garantes de los diálogos de paz entre el presidente Juan Manuel Santos y el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, ELN. Sin embargo, creo que ha transcurrido un tiempo suficiente como para que el grupo guerrillero dé una clara señal de su deseo de firmar la paz, deteniendo sus actividades terroristas, como explosiones y secuestros. No lo han hecho.

Por ello, decidí que Ecuador no puede seguir siendo garante en esas condiciones y manifesté, con claridad, que no lo seremos mientras sigan organizando actos violentos que, para nosotros, son absolutamente inaceptables. Si los delegados al diálogo decidieron dejar Ecuador, entiendo que no quisieron comprometerse a ello.

Como siempre, deseamos que Colombia logre más pronto que tarde la paz, tan necesaria para la vida de nuestros pueblos.

Debemos hablar menos de la paz y ponerla más en práctica. No es dable que debatan sobre la paz en foros internacionales, mientras siguen disparando.

SEGURIDAD EN LA FRONTERA NORTE

En cuanto a nuestra frontera norte, hemos reforzado la vigilancia y control. Además, hemos destacado nuestro mejor personal y recursos para garantizar la paz.

Un abrazo fraterno y solidario a nuestros hermanos de frontera, a nuestros compatriotas que han sufrido momentos de terror en San Lorenzo y Mataje.

Les aseguro que no vamos a dejarles solos. Además de todas las medidas de seguridad, ¡claro que habrá más educación!, ¡claro que habrá más salud! Vamos a emprender programas de desarrollo. Habrá producción porque nosotros construimos la paz así: con trabajo conjunto, combatiendo la pobreza y asegurándonos de que nadie, absolutamente nadie se quede atrás.

MARCHA POR LA PAZ

Hemos recibido y seguimos recibiendo la solidaridad del mundo entero.

El jueves en la tarde, decenas de miles de compatriotas marcharon unidos por la paz. Organizaciones de trabajadores, de periodistas, profesionales, campesinos, indígenas, jóvenes, estudiantes, autoridades locales, políticos y religiosos, y miles de corazones dispuestos a luchar por la paz, coparon las calles de la Patria, vestidos de color blanco.

¡Gracias por movilizarse y por no politizar esta vocación de unidad!

Ecuador ha dado una imagen maravillosa de nación amante de la paz.

Esos ríos de hermanas y hermanos son también una advertencia a aquellos que se ocultan en la sombra, y aprovechan del crimen, para dañar nuestra nación.

No lo vamos a permitir. Seguimos y seguiremos trabajando sin dejarnos amilanar por el miedo, no nos dividirán. Los vamos a derrotar en paz y en unidad, porque esta vez nadie ha enarbolado bandera política alguna. Esta vez, todos llevan únicamente la tricolor.

Que tengan una semana bendecida, feliz y productiva.