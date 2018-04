1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 20 Abril 2018

La columnista del diario El Universo, Nelsa Curbelo; y el coronel Guillermo Cobo, experto en seguridad, analizaron este viernes la situación en la frontera coincidiendo en que "soplan vientos de guerra para el Ecuador".

Curbelo sostiene que la escalda de violencia no siempre es la mejor para combatir las mafias debido a que estas se extienden a todo el territorio, no obstante coincide con Cobo en que el Estado no puede negociar con delicuentes sino que se le debe dejar esta tarea a expertos en tipo de casos-secuestros.

El coronel piensa además que la situación en la frontera es el resultado de un Gobierno "nefasto" que favoreció la narcoguerrilla en vez de la justicia y la ley, aunado al abandono en servicios a la población. Por ello, cree que la salida no es solo militar sino que tienen que actuar todos los frentes como el económico. "Las fronteras vivas deben ser atendidas en salud y educación, por ejemplo", agregó la columnista.

Finalmente, los panelistas exhortaron al cambio de las autoridades que han sido cuestionadas por su desempeño como lo son los ministros del Interior, Defensa y Relaciones Exteriores. (PMB)