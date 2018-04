1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 19 Abril 2018

El activista por la paz, Ernesto Kahan, se pronunció sobre la situación registrada en la frontera norte de Ecuador a la que hay que conseguirle una solución cuanto antes, con un plan integral que garantice seguridad, educación, salud a la población.

"Antes los conflictos se resolvían con guerra pero hacerlo ahora sería una destrucción, por lo que se debe apostar por un acuerdo de paz", afirma.

No obstante, cree que el acuerdo del Gobierno colombiano con las FARC no fue completo porque dejaron espacios vacíos, hubo falencias y eso debe ser evaluado para no volverlo a cometer en nuevos. (PMB)