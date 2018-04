Todd Chapman, embajador de EEUU

Detalles Publicado el Jueves, 19 Abril 2018

El embajador de los EEUU, Todd Chapman, al comentar las relaciones entre su país y el gobierno ecuatoriano en materia de seguridad, dijo que los acuerdos y acontecimientos regionales tienen mucho impacto en Ecuador, por eso es tan importante los acuerdo para la seguridad de Ecuador, "por eso trabajamos firmes aquí, y también en Colombia por la paz regional".

Chapman considera que "la lucha contra el crimen internacional es un esfuerzo internacional, un país no puede hacerlo solo". Y en eso -dijo- estamos comprometidos en cooperar con la manera que quiere Ecuador.

Recordó que en el gobierno anterior hubo un rechazo a nuestra cooperación, entonces si quieren avanzar en estos temas debemos ser invitados para restablecer los mecanismos de cooperación.

Ahora para avanzar más debemos formalizar esos arreglos de manera diferente, no estamos hablando de retornar al pasado. No, queremos avanzar al futuro con nuevas maneras de cooperación, hay nueva tecnología hoy que no existía 10 años atrás, como por ejemplo antes se necesitan helicópteros y aviones, ahora se usan drones. (Ecuavisa)