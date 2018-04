1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 17 Abril 2018

El ministro del Interior, César Navas, anunció este martes que a través de los canales de comunicación con alias 'Guacho' conocieron del secuestro de dos ciudadanos, mediante un video recibido en donde se observa a una pareja de la que se desconcoe sus nombres y nacionalidades, por lo que pidió a la ciudadanía ayudar a identificar a la pareja.

Navas señaló que es la primera vez que alias 'Guacho' envía una video de prueba de vida de forma directa al Gobierno ecuatoriano y no lo hizo como en ocasiones anteriores por medios colombianos. En este video los narcotraficantes solicitan -por intermedio de los secuestrados- que se cumplan sus exigencias.

Ante ello, el funcionario manifestó la voluntad de dar con esta organización que busca "robarnos la paz de nuestra de nación". "Con la paz no se negocia" agregó, tras reiterar que el motivo de los "los guachos" es poder sacar su droga por el río Mataje.

El video de la pareja secuestrada fue mostrado en la sala de prensa del ECU-911. El hombre es él único que habla y comunica lo siguiente:

''Señor presidente por favor le pido nos ayude, que no suceda lo que le pasó a los periodistas; nosotros no tenemos nada que ver en esta guerra. Por favor señor presidente solo queremos regresar a nuestra casa; por favor deles lo que ellos quieran para que no nos pase lo de los periodistas''. Con estas imágenes el Ministro del Interior, pidió se ayude a identificar a estos ciudadanos, según publica El Telégrafo.

Para las 10:30 se tiene prevista la instalación de una sesión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado. (JT/PMB)