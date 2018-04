1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 16 Abril 2018

Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo asesinado de El Comercio Paúl Rivas; y Cristian Segarra, hijo del conductor Efraín Segarra, piden el esclarecimiento de los hechos que llevaron a que sus familiares perdieran la vida en manos de un grupo subersivo de las Farc, a cargo de alias 'Guacho'.

Ricardo asegura que la información que obtuvieron durante el tiempo del secuestro "político" del equipo periodístico fue poco fluida al principio y se dieron muchos pasos que no les fueron notificados, lo que lleva a que hoy las tres familias tengan muchas inquietudes latentes como: qué pasó con el negociador, cuánto se avanzó, si hubo o no incursión en la zona y eso llevó a que secuestradores cambiaran de idea, en fin "queremos saber todo para entender la situación" manifestó Rivas, tras aseverar que en las fotografías "no se les veía maltratados sino que -por el contrario- tanto por la vestimenta como por el semblante, se veía que estaban siendo bien cuidados".

Ante ello, plantean la creación de un Comité Internacional independiente para llegar a la verdad, mediante la transparentación de todos los informes que se giraron en este caso y así determinar porqué fracasó el objetivo. "Queremos ver la luz que nos queda al final del camino", sentenció Cristian. (PMB)