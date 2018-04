Alfredo Pinoargote, comentario

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 73% (3 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 16 Abril 2018

"La república de la droga". El periodista Alfredo Pinoargote, en su comentario de apertura de semana, advirtió que la guerra en contra de los narcoguerrilleros disidentes de las Farc, "exige gran dedicación porque puede tragarse al Estado, esto es parte -dijo- de la mesa servida".

Justificó las operaciones conjuntas en la frontera norte por parte de Ecuador y Colombia para dar credibilidad a las advertencias hechas por ambos países a la narcoguerrilla disidente de las Farc, tras el asesinato de siete ecuatorianos, entre periodistas y militares.

Para Pinoargote el problema de fondo es que esta guerrea no es convencional. Porque no se trata solo de presencia militar en territorios abandonados por el Estado, lugares en donde no ha llegado ni educación, salud o salud, hasta el punto de que en Mataje no hay dispensario médico funcionando, por eso la narcoguerrilla ha asumido servicios básicos y rol de empleador con sus abundantes recursos económicos y el membrete de revolucionarias. (Ecuavisa)