1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 13 Abril 2018

El expresidente de la Unión Nacional de Periodistas, Vicente Ordoñez, expresó su indignación por lo sucedido con el equipo periodístico de El Comercio, situación que involucra a todo el país en cuanto a seguridad nacional, y ante ello llamó a mantener la unidad para enfrentar al terrorismo.

Afirma que el gremio periodístico seguirá esperando una respuesta por parte del Gobierno y exigirán las garantías mínimas para seguir ejecutando la tarea de informar, en ese sentido, Ordoñez pide a los periodistas a no permitir que les invada el miedo. "No había informado algo así en años, es algo nuevo para el gremio, pero no podemos dejarnos doblegar como así lo desean los terroristas", sostuvo.

Ordoñez además lamenta que las autoridades del Ecuador no observaron el riesgo al mantener las fronteras desprotegidas, permitiendo que integrantes de las FARC circularan por nuestro territorio sin restricción, sin emplear ningún plan de seguridad para los ciudadanos y ahora vivimos las consecuencias. (PMB)