Rechaza cualquier intervención militar

Detalles Publicado el Viernes, 13 Abril 2018

"No hay todavía certeza sobre la muerte de los miembros del equipo periodístico de diario El Comercio, por lo tanto, no podemos hablar de muertos", aclaró el director ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte, "son periodista -para nosotros- desaparecidos".

Destacó que mientras exista un mínimo de probabilidades de vida los gobiernos de Ecuador y Colombia tienen la obligación de tomar todas las medidas para asegurar la condición del equipo periodístico.

"No se pueden iniciar operaciones militares, yo entiendo la indignación de todo un país, desde el presidente de la República que ha puesto un plazo de 12 horas para que se entreguen pruebas de vida de los secuestrados, pero no se pueden iniciar acciones militares mientras no se tenga absoluta certeza de la condición del grupo periodístico".

Fundamedios (Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios) recibió las supuestas fotografías de los periodistas muertos y las entregó al gobierno ecuatoriano para su verificación.

El periodista Javier Ortega, de 36 años; el fotógrafo Paúl Rivas, de 45, y el conductor Efraín Segarra, de 60, fueron secuestrados el 26 de marzo en la zona de Mataje, provincia de Esmeraldas, donde recababan información para el diario El Comercio sobre los ataques registrados en la zona desde enero. (Ecuavisa)