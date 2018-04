Jaime Nebot, alcalde

Miércoles, 11 Abril 2018

Si este programa económico no tiene velocidad, seguridad jurídica, estímulos y arbitraje internacional, podría haber problemas, sostiene el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. Según el burgomaestre, el Ecuador no tiene otra salida que no sea a apuntar hacia el crecimiento, a la prosperidad, y eso, en mi concepto, no pasa por la creación de más impuestos, y los aranceles son tributos.

Sin embargo, Nebot hizo un símil de la economía ecuatoriana con una persona enferma: “Un señor que está anémico, que ha tenido un ataque cardíaco y antes un ataque cerebral no lo puede poner a hacer deportes, porque se muere".

Sobre el resto del programa económico me parece que es el camino correcto, afirmó, esto es fortalecer el sector privado, las exportaciones y la dolarización. En paralelo también se busca una reducción del gasto público y refinanciación de la deuda.

Ahora una cosa es el qué, el cómo y el cuándo. Si este programa económico no tiene velocidad, seguridad jurídica, estímulos y arbitraje internacional, podría haber problemas, acotó. (Ecuavisa)

Un Correa soberbio, con plata, puso techo a la deuda; cuando le faltó, no corrigió, prefirió mentir Sobre el endeudamiento público, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, dijo que la deuda pública rebasa ampliamente el techo legal del 40 %. "El expresidente Rafael Correa le puso un techo a la deuda pública del 40 %, por soberbia, cuando le sobraba la plata; y cuando le faltó la plata en vez de decir la verdad y reformar la situación, prefirió mentir". Ahora el país no puede dejar de endeudarse este momento, pero para lo correcto, para crecer, para invertir, a largo plazo, con baja tasa de interés, lo contrario llevaría al Ecuador a la parálisis. Según Nebot, endeudarse para invertir, para crecer, y no para gastar, es conveniente. Otra cosa es decir que no nos endeudemos más, eso es imposible. (Ecuavisa)