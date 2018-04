1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Domingo, 01 Abril 2018

¿Por qué hay tanto accidentes en las vías? fue el tema abordado este domingo en el programa Políticamente Correcto, transmitido por Ecuavisa, en donde Guillermo Abad, Pablo Andrés Calle, Héctor Yépez y Abel Gómez, coincidieron en que la aplicación de más controles con las sanciones respectivas para quienes incumplan las normas, permitirá la disminución de los accidentes de tránsito que -en lo que va de año- han cobrado la vida de 347 personas en Ecuador.

Abad, director de Justicia Vial, plantea -en ese sentido- la necesidad de revertir la inobservación ante la educación vial para fortalecer la prevención. "Uno de los principales problemas que tiene el país es la falta de cultura vial en cada uno de los ciudadanos" dijo, al tiempo que explicó que en el caso del transporte público, las inobservancias parten desde la emisión de título de conducción hasta los contratos de operación de buses que estén al margen de la ley.

Ante ello, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito Pablo Calle, sostiene que aunada a la cultura vial es básica la sanción debido a que en países como los Estados Unidos y España, donde existe un mayor control vial, se respetan las normas; por lo que "si bien la capacitación cambia la cultura vial, pienso que el control y la sanción son elementales", señaló.

En tal sentido, el asambleísta Yépez espera que se cumpla la aplicación de las penas a los responsables de los accidentes, "es fundamental que procesos de evaluación que han fallado se cumplan para evitar que se sigan registrando más siniestros. La gran mayoría de los accidentes es por distracciones al volante, cambios bruscos en las vías, excesos de velocidad, entre otras causas que deben ser sometidas a controles".

Por su parte Gómez, presidente de Fenacotip, sostiene que los transportistas no hacen las leyes sino que las cumplen, por lo que cataloga lo registrado en las vías como un problema estructural. "Yo no creo que la solución sea el castigo. En el 2008 se reformó la Ley de Tránsito y se aplicaron sanciones severas, pero el problema no se curó por ser algo es estructural. La seguridad vial no solo pasa por la sanción sino por la calidad de los buses importados y la capacitación-profesionalización de los choferes".

Falsificación de licencias

En otro punto, los panelistas hablaron sobre la emisión de licencias de conducir falsas al aseverar que esto viene ocurriendo desde el pasado y es un problema que debe ser atacado por la ANT, sostuvo Abel Gómez. No obstante, Calle respondió que este Gobierno ha puesto toda su voluntad para desmontar este red, introduciendo seguridad y auditoria al sistema informático, lo cual ha llevado a la detención de unas 52 personas tras determinarse su presunta vinculación con la emisión de y unos 16.000 licencias fraudulentas, de las cuales 4.500 fueron entregas a choferes profesionales

"Toda esta cadena de inobservancias a la Ley, que permitió que tomara cuerpo y estructura, tiene 10 años y lastimosamente revertirlo es complejo porque incluso han hecho de la ilegalidad un derecho", sostuvo Guillermo Abad, por lo que el legislador Yépez apostó por la necesidad de combatir la corrupción en las prácticas cotidianas.

Leyes

Sobre la elaboración de las leyes, Abad considera que no hacen falta más sino hacer cumplir las ya existentes. "Nuestra Ley de Tránsito cumple con el 90% de sugerencias emanadas por la Organización Mundial de la Salud para disminuir toda esta siniestralidad, el problema es el incumplimiento" dijo, aunque reconoce que se necesitan evaluar algunas reformas. "Un grave error fue haber quitado la obligatoriedad de ir al curso para obtener una licencia no profesional. Esa es una aberración en todo sentido", sentenció.

Por tal motivo, Héctor Yépez señala que desde la Asamblea se deben analizar las reformas para mejorar también la tecnología en la reducción de accidentes de tránsito con la implementación de dispositivos electrónicos en todas las unidades que limiten la velocidad en los vehículos, así como la aplicación de penalidades no solo al conductor sino a la empresa que les contrató y a las autoridades que no hicieron nada para sancionar ese exceso de velocidad que terminó en accidente. A lo que Abel Gómez respondió con las cooperativas deben hacer sus evaluaciones institucionales para saber en qué han fallado y redoblar los esfuerzos para que los choferes tengan un mejor desempeño.

Como complemento, el director de la ANT Pablo Calle, manifestó que la educación vial se incluirá en las mallas curriculares a partir del 2018-2019, por primera vez, pero afirma que es fundamental que los gobierno locales se sumen en el fortalecimiento de los controles en las vías.