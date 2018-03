1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 29 Marzo 2018

La exintendenta de la Seguridad Social, Carmen Corral, se pronunció sobre la situación del IESS tras la publicación de los estudios actoriales con corte a diciembre de 2013, que contemplan el aporte del 40 % y develan que al momento existía un déficit de más de 20 mil millones de dólares, además que las contribuciones de los afiliados para la fecha eran de unos USD 77 mil millones y las del Estado de USD 70 mil millones, superando estas últimas a casi un 50 % del activo del fondo de pensiones, pero como este aporte se eliminó ya el estudio no refleja la situación actual, la cual catalogó de "extrema".

"Con estos números ya sabíamos que la situación al 2013 era muy grave e incluso las recomendaciones proponían aumentar la edad de jubilación, modificar la base de cálculo, mejorar la tasa de inversión, pero en lugar de tomar las medidas correctas se hizo lo contrario: se eliminó el 40 %, se tomó la resolución 501 y no se reconoció la deuda en salud llevando a que se agravara la situación del fondo, que ahora está quebrado", explicó.

Corral manifiesta que, aún así, el IESS no está quebrado como persona jurídica pero si lo pueden estar sus fondos debido a cada uno tiene su financiamiento propio, y en este sentido considera que el Fondo de Salud está quebrado porque no tiene recursos y se está alimentando del Fondo de Pensiones, "tiene un gran déficit por el incremento de hijos de afiliados de 6 a 18 años sin financiamiento y el no pago a la deuda de salud". (PMB)