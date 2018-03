1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 65% (2 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 23 Marzo 2018

La Contraloría, tras el estudio de un comité asesor sobre la deuda del Ecuador, lo que hizo fue certificar lo que ya se había denunciado y se sabía, y es que Rafael Correa sobrepasó desde el año 2016, "en realidad mucho antes", el límite legal para el endeudamiento, es decir más del 40% del PIB que está en $100 mil millones aproximadamente, aseguró el periodista Carlos Vera Real en su comentario sobre el tema.

Estima que la deuda hace cuatro estaba por los 68.000 millones de dólares, algo que fue negado por el exministro de Finanzas, quien aseguró que era de $39.000 millones, mientras que el Contralor subrogante Pablo Celi la situó en $85.000 millones. No obstante, a juicio de Vera el único que suma todo los que se debe es el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón, asegurando que es de $95.000 millones "y eso sin conocer algunos contratos secretos cuya reserva la nueva Ministra de Finanzas mantiene".

Para el comunicador social, esto no es tan grave como las consecuencias previsibles que traerá "al hacer oficial algo que era extraoficial y conocido" y es que en el exterior no se le quiera prestar más al Ecuador, se le haga en condiciones peores o le exijan al Gobierno un programa de shock".

Ante ello, afirma que al Gobierno no le restan sino dos opciones: "eliminar el límite legal de la deuda del 40% del PIB o emprender medidas extremas como subida de impuestos, eliminación de subsidios y paralización de obras no indispensables para poder pagar lo mínimo o sea salarios de profesores, médicos, militares, policías y burócratas".

Agrega, que "lo menos malo sería entonces eliminar el tope del endeudamiento, pero eso no producirá recuperación y crecimiento si no va acompañado de un programa de reactivación rconómica pragmático, creíble y posible, en el cual no se excluya la cooperación del FMI sin caer en sus fórmulas fracasadas".

Carlos Vera cree, sin embargo, que esto será difícil en un "presidente que aún repite dogmas socialistas derrumbados en el mundo real y en una ministra de Finanzas que dejó de pagar cuando más plata había para pagar, a cuenta de ahorrar al Ecuador pagando luego la tercera parte de unos bonos aunque después eso encareció el crédito 10 veces más de lo ahorrado con ello".

Por último, sostiene que "el haber llegado al borde de este precipicio es también culpa del presidente Lenín Moreno que dijo desde el principio no encontrar la mesa servida y ha postergado hasta hoy ordenarla por rodearse con los cómplices de Correa en torcer la ley, ocultar datos, saquear al Fisco y endeudarse con chulqueros".

"Ahora tiene la posibilidad de reivindicarse y eso pasa no solo por cambiar el Ministro de Finanzas sino el modelo económico para crecer no menos del 5% anual. Eso lo hicieron los socialistas inteligentes y sin complejos de la Concertación en Chile que mantuvieron 20 años en ese país el esquema liberal heredado de una dictadura para hacer posibles los sueños de una democracia. Usted será un afortunado al poder pasar a la historia, presidente Moreno, como el trasformador y no solo como el liquidador de un país quebrado por quien usted llamó el mejor presidente de la historia . Pague su deuda señor Presidente. Páguela", concluyó.