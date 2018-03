1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 98% (4 Votes)

Viernes, 23 Marzo 2018

El exjefe del Comando en Conjunto de las Fuerzas Armadas, Paco Moncayo, sostuvo este viernes que no se han hecho bien las cosas en temas de defensa. "El Ecuador no tiene una política de seguridad nacional, se desmanteló un sistema efectivo con el que se logró sobrepasar varios conflictos internos sin derramar sangre pero Rafael Correa dijo que era imperialista y no respondía a intereses nacionales, por lo que desmontó todo sin tener algo mejor para enfrentar lo que estuviera por venir" y ahora vivimos las consecuencias con casos como el de Mataje, dijo.

Moncayo sostiene que se deben adoptar nuevas doctrinas de defensa para corregir lo que está mal, incluyendo en la doctrina militar a la policía y organismos del Estado de corte civil para dar paso a la interoperatividad en resolución de conflictos. "Hay que entender las graves consecuencias que este tipo de violencia traen consigo", dijo.

"Tenemos unas FFAA y policía realmente competentes y profesionales, con equipamiento adecuado, pero se necesita una conducción política adecuada de la defensa, una actualización de la doctrina para hacer frente a estas nuevas amenazas", reiteró.

Por otro lado, a juicio de Moncayo fue un error gravísimo de Rafael Correa desmantelar las relaciones internacionales y cooperativas que teníamos, como la sostenida con los Estados Unidos, sacando la base de Manta sin tener con que reemplazarla para hacer frente a crímenes trasnacionales como lo es el narcotráfico. "Dejaron el país en la indefensión", sentenció. (PMB)