1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 21 Marzo 2018

Germán Rodas, integrante de la Comisión Nacional Anticorrupción, se pronunció sobre el estudio que se puso a conocimiento del Consejo de Participación para la evaluación de las autoridades y el tráfico de influencias, como sucedió en el caso de la fiscal subrogante Thania Moreno quien fue designada de manera irregular, con la presencia de "vicios" que coincidieron con el caso de pasos policiales donde ella intervino e impidió que se continuara con tal investigación y quedaran libres los culpables.

No obstante, sostiene que desde la comisión no quieren ahondar en un tema en particular sino en la complicación de la existencia de un sistema de poder que ha actuado desde la Judicatura para cubrir determinadas cosas, por lo que piden al Cpccs que en su evaluación a los fiscales generales comprendan la magnitud del conflicto y le den la atención a una realidad vinculada a la estructura del espacio jurisdiccional que a su criterio presenta falencias.

"Se cometieron una serie de atropellos para construir un sistema depredador de la justicia e intereses del país", sentenció. (PMB)