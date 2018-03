1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (2 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 14 Marzo 2018

En el programa Debate Jurídico del Colegio de Abogados de Pichincha, que se transmite los martes por Telesucesos, que contó con la participación de Beatriz Rodríguez, master en Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad de Talca, Chile, y con la conducción del doctor Ángel Orna, director del CAP, se trató el tema: la confiscación de bienes a sentenciados por corrupción.

Es devastador lo que hemos vivido con estas olas de corrupción y vemos que no podemos llegar al dinero que se han robad, inició Beatriz Rodríguez. Está bien que exista la privación de libertad, pero debemos tomar en cuenta que ha y nuevas forma de criminalidad, y una de ellas es la corrupción, debemos llegar al comiso de los bienes.

Debemos hablar de comiso en lugar confiscación de bienes, eso es lo correcto. Si queremos hacer una diferencia entre confiscación y comiso, debemos señalar que confiscación es el retiro de todos los bienes, en el comiso solo los bienes conseguidos de forma ilícita, es decir es una confiscación parcial. Nuestra Constitución reconoce el derecho a la propiedad, es decir si hay bienes obtenidos de forma licita no se los pueden quitar, pero sí los obtenidos de forma ilícita.

El comiso está tipificado desde 1938, pero con la modalidad que solo podía ir a los efectos e instrumentos del delito; sin embargo, con el COIP se amplió. Podemos ver que es una figura ya usada en otros países; en el caso de Estados Unidos utilizada mucho en el caso de drogas. En el país tiene poca aplicación.

La pena del comiso es en sentencia ejecutoriada, manifestó la especialista, se aplica como una pena necesariamente accesoria y tiene que ir con la privación de libertad, no es autónoma. No se puede aplicar el comiso por sí solo. No conozco de sentencias en casos de corrupción que se aplique el comiso, señaló. En el caso Glas, por ejemplo, acota la abogada, solo hay prisión, multa y una reparación integral, pero del comiso nada.

Los tratados internacionales ya prevén la cooperación en temas como terrorismo, lavado de activos, narcotráfico, que nos permiten ubicar la ruta del dinero y dar aviso a esas autoridades extranjeras y pueda ser recuperado hacia Ecuador. Tenemos el campo abierto para que el comiso funcione.