Detalles Publicado el Miércoles, 07 Febrero 2018

El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, dijo sentirse sorprendido de la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) a la Corte Interamericana de Derecho Humanos (Corte IDH) para que ordene al Estado ecuatoriano se abstenga de destituir a los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Ecuador (CPCCS) y de crear un Consejo Transitorio.

"Me parce muy raro y un absurdo" esa solicitud, apostilló.

"Quisiera pensar que un organismo internacional /Corte IDH) va a tener la sensatez de no proceder como ha sugerido la Cidh porque sería desconocer la voluntad de un pueblo".

Y si se me pregunta que pasa si no es así. "Sería muy simple: Me quedo con la decisión popular de mi país".

Para Nebot "el amo y señor absoluto de la democracia es el pueblo ecuatoriano, que aquí se ha pronunciado de manera contundente en votación, abierta, universal y directa, yo no le veo mucha importancia al tema en su consecuencia práctica", acotó. (Radio Huancavilca)

Guayaquil, la ciudad que más progresa y aporta Una buena noticia. El alcalde dijo que de acuerdo a las estadísticas oficiales del 2016 publicadas está otra vez a la cabeza de la economía en el Ecuador. "Guayas y Guayaquil, son la provincia y ciudad, que han crecido económicamente, la que más aportan a la economía nacional, y todas las otras ciudades -esto me preocupa- han decrecido". De tal manera de que cuando las cosas se hacen bien los resultados son buenos. Por eso hay que preocuparse de ser eficiente y solidario, pero para lograr esas dos cosas hay que tener superávit en las cuentas públicas, por un lado, para poder hacer obras y generar trabajo. Y, por otro lado, estar consciente de que la empresa privada nacional e internacional es el verdadero motor de la economía, y hay que darle los estímulos, la confianza, para que se invierta y se dé ese bienestar y el empleo. Ley de Plusvalía hay, se deroga reforma confiscatoria El alcalde de Guayaquil explicó que tras los resultados de la consulta popular (pregunta 6, ley de Plusvalía) "hay gente que cree que ya no hay Ley de Plusvalía, siempre ha habido Ley de Plusvalía, lo que se ha derogado la reforma confiscatoria, la ley queda". Ahora no hay que confundir plusvalía con especulación. Nebot citó ele ejemplo del arroz: tener arroz en tiempo de escasez no es delito, el delito es ocultar el arroz para causar un daño al consumidor. El especulador es que aquel que sabiendo que el Gobierno va a hacer una obra, que se mantiene en reserva, y en complicidad con alguien del Gobierno le compra el terreno a una persona en donde se va a hacer la obra a precio normal, y luego hace revaluar, cambia el precio y perjudica. "Contra eso está bien que exista una ley".