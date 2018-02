1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 06 Febrero 2018

El resultado de la consulta era previsible, se sabía por las encuestadoras que ganaría el Sí en un 70%, pero no que votarían a favor del No en Manabí y Loja, afirma el analista político Alex Valle, quien considera que esto se debió a una desinformación con respecto a los anexos de las preguntas que no estaban bien claros.

Manifiesta no estar de acuerdo con la conformación de una comisión para tratar las reformas planteadas en la consulta popular, sin embargo apuesta porque ésta sea más técnica que política.

Sobre el Consejo transitorio de Participación Ciudadana, apuesta porque los movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, académicos, gremios de colegios, sean los que planteen los mejores nombres y así se escojan las mejores personas que garanticen un consejo transparente. (PMB)