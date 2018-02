1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 06 Febrero 2018

Luego de la consulta se ha evidenciado el triunfo de la democracia, sostuvo el ministro de Transporte y Obras Públicas, Paúl Granda. "La consulta popular es la expresión voluntaria, libre de participación, para decirle a la gente ayúdennos a gobernar", afirmó.

"Todavía hay trabajo por hacer y en los próximos meses nos montaremos en ello para sacar al Ecuador adelante", dijo.

Sobre la provincia de Manabí, en donde ganó el No, piensa que la información no llegó de manera precisa o que el proceso de reconstrucción en los últimos meses no ha sido eficiente y por eso el voto del manabita fue un llamado de atención al Estado.

"Al momento en Manabí tenemos varias obras en ejecución, entre ellos el nuevo aeropuerto de Manta, la vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena que al momento se encuentra en perfectas condiciones, pero estamos conscientes que debemos reforzar los esfuerzos". (PMB)