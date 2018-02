1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 06 Febrero 2018

El Presidente de la República, Lenín Moreno, agradeció el lunes en Quito el masivo apoyo popular a las siete preguntas de la Consulta Popular y aseguró que emprendió en la labor de construir el andamiaje legal para la instrumentación de las reformas aprobadas por los ecuatorianos: “El mandato en las urnas ha sido clarísimo: tenemos que construir un nuevo Ecuador, tenemos que hacerlo inmediatamente y de manera conjunta”.

El Mandatario ratificó que se enviarán, en los próximos días a la Asamblea Nacional, los proyectos de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y el proyecto de ley económico urgente para derogar la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos, con lo que se daría paso a la instrumentación de las reformas contempladas en las preguntas 3 y 6.

El Jefe de Estado pidió celeridad al legislativo en el trámite de estos cuerpos legales. El objetivo gubernamental en lo concerniente a la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadano y Control Social, que incluye la designación de vocales transitorios, es “priorizar las reformas legales para que, el próximo año, los miembros definitivos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sean elegidos en las urnas”.

En lo referente a la pregunta 7, Moreno indicó que se conformará una comisión técnica que determinará los parámetros para la ampliación del área protegida en el Parque Nacional Yasuní. En el caso de las preguntas 1, 2, 4 y 5 se requiere que el Consejo Nacional Electoral envíe los resultados finales para su publicación en el Registro Oficial. Con ello, entran en vigencia de manera inmediata las enmiendas constitucionales y reformas legales aprobadas. “Estamos de fiesta, la fiesta de la democracia. ¡El sí ganó rotundamente en las siete preguntas!”, agregó.

“Ecuatorianos, no tenemos tiempo que perder. ¡El país ha dicho sí al nuevo Ecuador! ¡Sí a la Patria, sí al futuro, sí a la esperanza!”.

A continuación, transcribimos la totalidad de su intervención en el espacio televisivo, iniciativa de la Secretaría Nacional de Comunicación (SECOM).

RESULTADOS DE LA CONSULTA POPULAR

Queridos compatriotas, buenas noches:

Estamos de fiesta, la fiesta de la democracia. ¡El sí ganó rotundamente en las siete preguntas!

El mandato en las urnas ha sido clarísimo: tenemos que construir un nuevo Ecuador. ¡Tenemos que hacerlo inmediatamente y de manera conjunta!

Dispuse al equipo de gobierno que trabaje desde anoche mismo, en las reformas necesarias para cumplir con la voluntad de ustedes, expresada en las urnas.

Los proyectos de ley que enviaré son la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y el proyecto de ley económico urgente para derogar la llamada “ley de plusvalía”.

Que se entienda bien: estamos en contra de la especulación del suelo. Prepararemos un proyecto que la combata, pero sin afectar la construcción, la inversión y el empleo.

Asimismo, emitiré el decreto ejecutivo para conformar la comisión técnica que hará los cálculos necesarios para incrementar el área protegida en el Yasuní.

Las otras preguntas, conciudadanos, requieren que el Consejo Nacional Electoral envíe los resultados finales para su publicación en el Registro Oficial. Con ello, entran en vigencia de manera inmediata las enmiendas constitucionales y reformas legales aprobadas.

Ecuatorianos, sé que todos quieren rapidez. Por nuestra parte, trabajaremos con dinamismo, pero en estricto apego a las normas.

Conozco que la Asamblea Nacional constituirá una comisión ocasional dedicada específicamente a cumplir con lo que el pueblo decidió ayer en las urnas. ¡Adelante con esta iniciativa urgente! ¡Le pido celeridad!

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

He pedido que se prioricen las reformas legales para que, el próximo año, los miembros definitivos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sean elegidos en las urnas.

En este tema, compatriotas, ratifico lo que he venido diciendo: estaré atento a recibir los nombres de mujeres y hombres para conformar las ternas que enviaré a la Asamblea Nacional para el Consejo de Participación transitorio.

Los requisitos más importantes son:

– Que no tengan vinculación con partido y movimiento político alguno.

– Que demuestren experiencia y honestidad.

Estamos democratizando el país. ¡No cometeremos jamás los errores del pasado! En las ternas estarán los mejores nombres de aquellos que ustedes propongan. Vamos a garantizar independencia, honestidad y pluralidad.

DIÁLOGO NACIONAL

Amigas y amigos, lo he dicho siempre: el diálogo es provechoso, es necesario y es productivo. Esta consulta popular, nacida precisamente del gran diálogo nacional, ha sido la más exitosa de los últimos años.

Esta es la voluntad de un país entero, que nos compromete para perseverar en la reactivación económica, en la generación del empleo y en el fortalecimiento de nuestras políticas sociales.

Ecuatorianos, no tenemos tiempo que perder. ¡El país ha dicho sí al nuevo Ecuador! ¡Sí a la Patria, sí al futuro, sí a la esperanza!

Ahora con mucho más ahínco, nuestra misión continúa: el programa Toda Una Vida, la Minga Agropecuaria, el Médico de Barrio, la generación de empleo, el Impulso Joven, la ampliación del acceso en las universidades, Casa para Todos, los créditos para emprendimientos, etc. etc.

¡Todos a cuidar que se cumplan! ¡Todos ustedes a cuidar que se cumplan!

¡Todos a ser celosos vigilantes de que, además, la corrupción no vuelva a apoderarse del país!

A LA PROVINCIA DE MANABÍ

Manabí querido: ahora vas a comprobar que no te dijeron la verdad, que te mintieron. Porque vamos a continuar nuestro trabajo ¡con mucho más empeño! He dispuesto acelerar todos los proyectos de reconstrucción, porque el futuro no se detiene. Porque este gobierno es de ustedes, ¡es un gobierno de todos!