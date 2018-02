1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (2 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 02 Febrero 2018

El exvipresidente del Tribunal Supremo Electoral, Medardo Oleas, considera que falló la difusión de información en la consulta popular por ser un proceso técnico, "no existió fundamento al promocionar el Sí o el No", pero por ser temas conocidos por la ciudadanía no generará problema alguna en la elección.

A su juicio, la motivación se dará por razones políticas en donde se alinearán grupos para aprobar o desaprobar que las personas se postulen indefinidamente, mientras que habrá otro sector que sólo lo hará para obtener el certificado de votación y otros por que consideran que se debe recuperar la institucionalidad.

Al final, en definitiva, el domingo se reflejará el sentir democrático de momento, con un Gobierno que tiene una gran aceptación, lo que llevará a que no se registren ningún tipo de problemas, aseguró Oleas. (PMB)