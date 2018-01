1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Miércoles, 31 Enero 2018

"Yo veo un amplio margen para el Sí" en la consulta popular dijo el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, a cuatro días de que los ecuatorianos acudan a las urnas convocados por el presidente Lenín Moreno para que el pueblo se pronuncie sobre siete temas fundamentales para el futuro del país.

También veo -dijo- con enorme satisfacción, porque hay que estar con la gente para entender, de que la gente no vota Sí ni No porque los partidos políticos se lo digan, sino porque cree que debe votar Sí o No, con mucha información, con poca información, "la gente aprecia que se la respete, que se le devuelva su derecho a manejar su destino, aunque sea parcialmente porque esta consulta no abarca todos los temas que debería abordar, pero abarca temas importantes".

"Yo veo un amplio triunfo del Sí", sentenció. (Radio Atalaya)

Guayaquil con nuevas vías, aerovía y puentes El alcalde de Guayaquil mencionó que el próximo 17 de abril se inaugura el puente sobre el río Daule que une Samborondón con Guayaquil, y pronto, el otro puente, sobre el río Daule, que une La Aurora con Guayaquil, a la altura de la urbanización La Joya. Ya se presentaron las ofertas, en un par de meses se estaría firmando el contrato, y 480 días adicionales deberíamos tener ese segundo puente. Sobre el transporte aerosuspendido (Aerovía), refirió que en mayo del 2019 se inaugura la primera etapa de lo contratado, y está en plena marcha la ejecución del contrato. A esto hay que sumarle el Gobierno está a punto de anunciar la alianza público-privada para la construcción del llamado puente sur que va desde los puertos marítimos de Guayaquil en dirección a Durán, esto descongestionará el paso de vehículos pesados en la vía Perimetral. También hay que agregar la macro parada de transporte de la Metrovía en el Batallón del suburbio, y la coordinación tecnológica de los semáforos de Guayaquil, más el ordenamiento de los corredores viales de los buses convencionales, con paradas donde deben de ser,” yo creo que en esta ciudad hemos avanzado muchísimo, en corto tiempo que tiene la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM), controlando y mejorando el tránsito. (Radio Atalaya)