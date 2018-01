1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (1 Vote)

El asambleísta Héctor Yépez, al comentar la consulta popular, refirió que la solución no es caer en lo que se ha criticado, dos errores no hacen un acierto, "la solución me parecería a mí una de fondo: eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), pero eso no es lo que se pregunta".

Lo que se plantea es que haya una transición en donde se elijan los consejeros por ternas enviadas por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional como ocurre en la mayor parte de las democracias del mundo y que luego sea el pueblo ecuatoriano, en las urnas, el que elija la conformación de ese consejo. "Me parece que lo que se plantea en esta pregunta tres es mucho mejor que lo que existe hoy, y por lo tanto merece un Sí absoluto el 4 de febrero". (Ecuavisa)