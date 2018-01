1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (1 Vote)

Detalles Publicado el Viernes, 26 Enero 2018

El coordinador zonal 8 del Ministerio de Inclusión Económica y Social (Mies), Alain Vélez destacó este viernes la importancia de decir Sí a la pregunta 4 de la consulta popular sobre la no prescripción de los delitos sexuales en los niños, niñas y adolescentes, a fin de fortalecer el trabajo que se viene haciendo desde el Ejecutivo sobre la prevención y atención de estos delitos. En ese sentido, lamenta que hayan personas promoviendo el No a las preguntas.

Con la no prescripción se persigue que la víctima tenga en el tiempo la reparación integral, así como estos casos no queden en la impunidad. Considerando que en Ecuador por cada 10 jóvenes adolescentes muere uno. "La atención integral se basa en la prevención, la identificación, la atención y el acompañamiento, no sólo a la víctima sino al entorno familiar", detalló.

Por otro lado, indicó que en Guayaquil, Durán y Samborondón llegaron a aproximadamente 900 unidades de atención en desarrollo infantil, adultos mayores y discapacidades, donde cada funcionario trabajará temas de prevención de abuso sexual con las familias usuarias. (PMB/Video Telerama)