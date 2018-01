1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (1 Vote)

Detalles Publicado el Viernes, 26 Enero 2018

El exasambleísta Virgilio Hernández, identificado con el No en la consulta popular, manifestó que señalar que las enmiendas que se aprobaron en el 2015 se hicieron para lograr una candidatura del expresidente Rafael Correa, no se corresponde con la realidad, tanto es así que él no fue candidato en las elecciones del 2017.

Según el exlegislador, por afectar a una persona con la prohibición de la reelección indefinida se está desestructurando la institucionalidad del país. Ahora la pregunta central de la consulta popular se refiere al Quinto Poder, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), por eso nosotros hemos planteado en las preguntas dos, tres y seis, votar No. (Ecuavisa)