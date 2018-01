1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 97% (3 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 24 Enero 2018

El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, expuso sus razones para votar Sí en la consulta popular que se celebrará el 4 de febrero del 2018. "No están todas las preguntas, pero las que están son pertinentes".

Aquí sus razonamientos:

1) Lucha contra la corrupción

'¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador, para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país, y con ja pérdida de sus bienes, según lo dispuesto en el Anexo 1?'

Nebot: Una persona que ha sido condenada por disponer de recursos públicos, aunque haya pagado su condena, evidentemente debe estar alejada de la administración pública, no debe ser designado o electo funcionario, porque eso preserva la ética en el ejercicio del poder.

2) Reelección indefinida

'¿Para garantizar el principio de alternabilidad, está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2015, según lo establecido en el Anexo 2?'

Nebot: La reelección en sí cuando se trata de personas que lo hacen bien es buena, pero no puede ser eterna, para toda la vida, para el mismo cargo. "Que haya reelección, pero no eternización en el mismo cargo".

Una persona que después de la Constitución de Montecristi ha sido dos veces electo para el mismo cargo ya no podrá acceder a una tercera elección. Ahora puede optar por otro cargo, eso sí puede. Si después de Montecristi ha sido electa una sola vez para el mismo cargo puede optar por candidatizarse una vez más, y eso es válido para todas las dignidades: concejales, alcaldes, prefectos, asambleístas, presidente.

3) Consejo de Participación Ciudadana

'¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana v Control Social, así como dar por terminado el período constitucional de sus actuales miembros, y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos de acuerdo al Anexo 3?'

Nebot: Se criticó al gobierno de Rafael Correa por convertirse en totalitario al asumir todas las Funciones del Estado. ¿Quién permitió eso? Fue el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Ahora cómo se lo reemplaza, hay una transitoria de remplazarlo, pero también una de fondo y es que en el futuro el pueblo ecuatoriano directamente elija en las urnas a los miembros de ese consejo, que deberán ser personas de trayectoria, con antecedentes limpios, tener especialización, etc.

4) Protección a la niñez

'¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes, según el Anexo 4?'

Nebot: Eso es lo menos que se puede hacer. Muchas veces las violaciones a niños no se denuncian por chantaje, por presión, por amedrentamiento por parte del propio delincuente hacia la familia precisamente esperando que pase el tiempo y prescriba.

5 y 7) La minería y Yasuní

'¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos, de conformidad con lo establecido en el Anexo 5?'

"¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas?"

Nebot: Lo que nos dice esta pregunta es: ¿quiere usted una política petrolera y minera, que respetando la naturaleza y cuidando el planeta, genere crecimiento económico y empleo? Es decir, una política restringida de explotación petrolera y minería en cuanto a que tiene que mitigarse técnicamente para evitar la destrucción del planeta. "Creo que sí, es de cajón".

6) Plusvalía

'¿Está usted de acuerdo con que se derogue la Lev Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos, conocida como “Ley de Plusvalía”, según el Anexo I?'

Nebot: Sí estoy de acuerdo que se derogue. Recordó que el 25 de junio del 2015 se hizo en Guayaquil la más grande manifestación de la historia precisamente contra este tipo de medidas que pretende evitar el derecho de la familia ecuatoriana a progresar.

¡Qué sucedió con la sola mención de esta ley? Se paralizó la industria de la construcción, y no se paralizó porque los empresarios no quieren construir o los banqueros no quieren prestar, se paralizó porque la gente de clase media y pobre no quiere comprar porque no quiere tener de socio al Estado que no ha hecho nada para ser socio, al contrario, le quita gran parte del precio de venta de la casa.