Detalles Publicado el Lunes, 22 Enero 2018

Eduardo Franco, abogado del exvicepresidente Jorge Glas, en su de derecho a la réplica por declaraciones del excandidato vicepresidencia Andrés Páez, refirió que la teoría de que Ricardo Rivera (tío de Glas) traspasó el dinero de Odebrecht a Glas, no se probó durante el juicio.

Mencionó que la denuncia hecha en el 2015 por Páez de que se habían transferido 22 millones de dólares a Glory International, no fue tema del juicio, no se trató durante el proceso. "La verdad es que Jorge Glas no recibió dinero de Rivera ni de nadie".

Según el abogado, las declaraciones de Páez son políticas. (Video Ecuavisa)