El presidente Lenín Moreno en diálogo con periodistas

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Domingo, 21 Enero 2018

Lenín Moreno, presidente de la República

'Cambios paulatinos, no drásticos', es lo que dice que hará el presidente Lenín Moreno en materia de política económica. El mandatario descartó que después de la consulta popular se vaya a dar un 'paquetazo' económico, "no lo llevaremos a cabo porque no lo necesitamos".

Refirió que una de las recomendaciones recibidas por el foro de economistas, el miércoles pasado, fue la necesidad de los cambios, "si las cosas no han dado resultado, hay que cambiar, no podemos pretender obtener un resultado mejor haciendo exactamente lo mismo".

"Los cambios deben ser paulatinos, no pueden ser drásticos", apostilló.

Comentó que ya ha hecho un llamado a los ministros para que reduzcan en un 10-5 % sus presupuestos.

Refirió que la suma de pasivos y contingentes es de 69.000 millones de dólares, "es abultado, es fuerte, pero vamos a salir adelante", porque "estamos haciendo las cosas bien", hicimos una Ley de Reactivación Económica que está dando los resultados que nosotros esperábamos, con eso vamos a salir adelante".

El panel de entrevista lo compartieron Estéfani Espín, de Ecuavisa; Janeth Hinostroza, de Teleamazonas, y Eduardo Khalifé por los medios públicos. Noticia en desarrollo...

Empleo El mandatario recordó que los 250.000 empleos al año fue una propuesta de Guillermo Lasso, lo que él ofreció fue generar en cuatro años 500.000 empleos. El desempleo se ha reducido en aproximadamente 4 décimas de punto, ha pasado del 5,2 a 4,6 %.