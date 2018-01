1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 19 Enero 2018

Ante la respuesta del CAL de no acatar la decisión de una juez de dejar sin efecto la sanción para la asambleísta Social Cristiana, Cristina Reyes, ésta recordó que las decisiones judiciales son de carácter obligatorio por lo que "se deben cumplir", al tiempo que agradeció a las personas que se han solidarizado con ella.

Reyes reiteró que "la ofensa no es para mí sino para todos los ecuatorianos que quieren un país de transparencia, sin que se menoscabe el derecho a la opinión y libertad de expresión". "No he maltratado de palabra a nadie ni físicamente, solo he dicho que se ha sido alcahuete en el contexto de proceso del exvicepresidente Jorge Glas, a quien no se le realizará juicio político", manifestó.

En otro orden de ideas, habló sobre el incremento de pensión a jubilados del Seguro Social Campesino explicando que delegados del IESS presentaron un informe actorial en donde se sostiene que su sostenibilidad será hasta 2031 con aportes de trabajadores, sin embargo "preocupa que no haya contribución solidaria del Estado" para mantener su financiamiento. (PMB/Video Telerama)