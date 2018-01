1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 13% (3 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 15 Enero 2018

La canciller María Fernanda Espinosa habló este lunes sobre la naturalización concedida a Julian Assange, quien desde el 12 de diciembre de 2017 es ecuatoriano, explicando que no tuvo que cumplir ningunos méritos para obtenerla sino que acudió a su derecho de pedirla basado en la Ley de Movilidad Humana.

Sostiene que Assange es una persona protegida debido a que "su vida e integridad están en peligro" y "si solicitó ser natruralizado teníamos que cumplir con la ley así no nos caiga bien". Espinosa pidió no politizar el tema y manifestó que seguirán tratándolo de forma confindencial para no poner en riesgo la vida del asilado.

"Seguirá siendo protegido por el Ecuador mientras su vida corra peligro" reiteró, al tiempo que se refirió a un "voto de silencio" que firmó Assange sobre no intervenir en los temas internos del Ecuador. (PMB/Video Teleamazonas)