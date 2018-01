Analistas en Políticamente Correcto

Detalles Publicado el Domingo, 14 Enero 2018

Es impensable que una persona pueda oponerse a la pregunta 4 de la consulta popular sobre la no prescripción de los delitos sexuales contra menores de edad, así inició este domingo el debate la abogada penalista Paulina Araujo durante el programa Políticamente Correcto, que tuvo como tema central la violencia sexual.

En ese sentido, la doctora Sybel Martínez del colectivo de Rescate Escolar, aplaudió la iniciativa de visibilizar la problemática en una elección a fin de que la ciudadanía conozca sobre qué terreno está pisando. No obstante, piensa que con la imprescriptibilidad no se solucionará del todo el problema, debido a que adicionalmente deben existir políticas educativas en hogares y escuelas.

Tal aseveración fue apoyada por asambleísta Social Cristiana, Paola Vintimilla, quien destacó la importancia de llevar el tema a la consulta popular para evidenciar la incompetencia que ha existido por parte del Estado en políticas que prevengan este tipo de delitos y garantizar la no impunidad contra los violadores.

Mientras que a juicio del coronel Víctor Aráus, director de la Dinased, la pregunta 4 permitirá generar mecanismos de protección de derechos y ayudará a vencer el miedo de denunciar los delitos sexuales en contra de los menores.

La panelista Martínez lamenta que "seamos muy perversos y no le creemos a los niños", al tiempo que Vintimilla lamenta que la clase política le haya quedado mal a la ciudadanía al no esforzarse en reforzar la educación.

Por su parte, Araujo recordó con tristeza que la "Asamblea de Montecristi" le haya otorgado amnistía al Floresmilo Villalta, en 2008, cuando ya éste había sido acusado por violación a una niña, llevando a las personas a retomar el miedo a denunciar ante la posibilidad de que se perdone al violador.

Al respecto, el coronel Aráus dijo que las autoridades policiales han actuado en derecho, al colocar a las victimarios detrás de las rejas y exhorta a la ciudadanía a que este tipo de delitos no se interioricen en el hogar, afirmando que el Estado debe cada vez más garantizar que estos serán debidamente sancionados.

Caso de Emilia

Sobre el caso de Emilia Benavides, el coronel afirmó que continúan las investigaciones y se espera el peritaje de los allanamientos para determinar el delito, sin descartar la hipótesis del abuso sexual.

En este punto, los analistas volvieron a coincidir en que deben realizar reformas que permitan castigar oportunamente a los responsables, de manera que estos no gocen de nigún tipo de beneficio como la amnistía.

Sybel Martínez reprochó que dentro de la Asamblea Nacional se haya abierto una comisión analizar la situación de los abusos sexuales que se registraron en los últimos años en las escuelas y al momento de pedir la declaración del ministro de Educación ésta no lo haya aceptado, dándole de paso -de esta forma- a la impunidad. "La violencia está arraiga y no se dan medidas ejemplificadoras, no se dará ningún cambio".

Es por ello que, Paulina Araujo, reiteró que el Estado debe garantizar que responderá para que estos delitos dejen de ser silenciosos y las victímas rompan el miedo a denunciar-

Recomendaciones Unicef

La Unicef en Ecuador recomienda que se cree un sistema de proteccion infantil que involucre a varios ministerios , así como se remodele el sistema educativo y refuerce los grupos de consejería infantil, informó el representante de la organización Joaquín González-Aleman.

De igual forma, aconseja que en Ecuador se tengan jueces especializados en niñez, que sepan tomar las denuncias de acuerdo a la edad y se visibilicen cada vez más los casos de manera que la gente pierda la vergüenza, recordando que la misma no está con la víctima sino con el abusador.

Ante tal declaración, el director de la Dinased dijo que están aplicando protocolos para que el proceso de investigación sea lo menos tortuoso para la víctima de violencia sexual. (PMB/Video Ecuavisa)