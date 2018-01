1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (2 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 12 Enero 2018

En el programa Debate Jurídico del Colegio de Abogados de Pichincha, que se transmite los martes por Telesucesos, y que contó con la participación del doctor Rafael Oyarte, catedrático constitucionalista, y con la conducción del doctor Ramiro García, presidente del CAP, se trató el tema: el momento constitucional.

Partiendo de que la Constitución es el más político de los textos jurídicos y el más jurídico de los textos políticos, se revisó la elección de la nueva vicepresidenta. Se recordó cómo se elegía o reemplazaba históricamente un vicepresidente, señalándose que en designaciones anteriores se pusieron nombres que incomodaron a los presidentes en su momento.

Remarcó el doctor Oyarte que el de vicepresidente es un cargo de elección popular, por lo que una designación por parte de la Asamblea debe hacérsela en las mismas condiciones y exigencias que para uno que va a ser elegido en las urnas. El principio es que el reemplazante debe cumplir los mismos requisitos que cumplió el reemplazado, incluso los que satisfizo al momento de postulare, entre estos no ser funcionario de libre remoción. Las tres integrantes de la terna debieron haber renunciado antes de presentarse para la elección.

¿Cuál era el inconveniente de renunciar para estar en la terna? dice el doctor Oyarte. Se aceptaba la renuncia y luego, si convenía a los intereses del presidente, se vuelve a nombrar. Hemos vistos muchos de estos enroques ministeriales, un te pongo aquí y luego te muevo allá. ¿Cuál era el problema de respetar siquiera las formas? El no haber renunciado podría originar conflictos por el origen del nombramiento.

En cuanto al juicio a Jorge Glas el doctor Oyarte mencionó que un juicio político al presidente y vicepresidente debe ser en funciones, mientras que a los ministros puede ser hasta un año después. En este caso la presidente de la Comisión de Fiscalización argumenta que ya no es vicepresidente, pero sí lo era cuando se inició el juicio, también cuando lo calificó el CAL, igual cuando se admitió a trámite por parte de la Corte Constitucional. La Comisión debió considerar que el proceso se inicia cuando se presenta la acusación y más, si como en este caso, hubo una doble calificación. Cuando llegó a la Comisión Glas todavía era vicepresidente.

El constitucionalista remarca que a la presidenta de la Comisión se la ha ocurrido que perdió competencia; dice que su única competencia es tramitar esta fase recibiendo las pruebas de cargo y descargo, y posteriormente informar al Pleno de la Asamblea. Si la Comisión estima, no la doctora Carrión, que no se puede censurar a un ex vicepresidente tiene que informar al Pleno y es este es el que decide.

El CAL y la Comisión en varias ocasiones se han arrogado funciones que le competen dirimir al Pleno de la Asamblea, señaló el invitado.