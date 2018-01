Baja de tarifas eléctricas es acertada, pudo ser mejor

Detalles Publicado el Miércoles, 10 Enero 2018

Gato popular, no perro. El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, en tono jocoso comentó la entrevista de ayer entre el excanciller Ricardo Patiño y el periodista Alfredo Pinoargote, en Ecuavisa, y en donde se lo menciona, el burgomaestre refirió que Pinoargote, siendo un caballero, lució un poco exasperado por la entrevista.

Pinoargote había dicho que la reelección indefinida solo beneficia a cuatro pelagatos, tema que es parte de la consulta popular y que Patiño aboga a que se mantenga, Nebot dijo: "En todo caso yo soy un gato popular porque he sido elegido por el pueblo de Guayaquil por una abrumadora mayoría, por centenares de miles de votos, pero el problema de la vida no es ser gato, es no ser perro que es otra cosa muy distinta".

Ya en tono serio el alcalde diferenció su posición de la del expresidente Rafael Correa: "Yo nunca para ser candidato he impulsado una reforma constitucional o legal, más aún antes de la consulta podría ser candidato, pero he dicho con claridad que no voy a volver a ser candidato".

Además, estoy impulsando el Sí en todas las preguntas, porque le conviene al pueblo. Incluso si ganara el No en la consulta yo podría ser nuevamente candidato, pero no lo sería en esa eventualidad. "Yo no soy apegado como estampilla al sobre a este tipo de cosas".

Para el alcalde el pueblo guayaquileño, el ecuatoriano, sabe a dónde no le conviene regresar, quién le ha servido y qué no funciona, "Dios ilumine al pueblo en la elección del nuevo alcalde o la nueva alcaldesa, y a todos los funcionarios de elección popular".

"Espero que el nuevo alcalde o alcaldesa sea mejor que yo, eso ayudará a los ecuatorianos que residen en Guayaquil prosperen cada día más".

El alcalde se mostró de acuerdo con la reducción de las tarifas eléctrica para el sector productivo y del alumbrado público anunciadas ayer por el Gobierno Nacional. Esta es una medida que el alcalde la había propuesto en un sinnúmero de veces y en distintos foros.

"Me alegro por el ciudadano, que le bajen de manera importante la energía y me alegro por Ecuador con la bajada de la energía al sector industrial, porque eso hace competitivo el aparato productivo. No solo eso, hay que bajar impuestos, hay que subir salarios para que la gente pueda pagar, comprar. También es positiva la medida porque entre menor es el costo de producción, estas serán más competitivas, venderán más, ganarán más, y eso significa más empleo, más jóvenes entrando al mercado laboral...".

Además, "significa que, al subir las ventas, sin subir impuestos, más recaudaciones para el Estado, y que ojalá emplee bien la plata...".

"La reducción de las tarifas eléctricas es una medida acertada, pudo ser mejor", apostilló. (Radio Forever)