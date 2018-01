Poly Ugarte, asambleísta Social Cristiana

Detalles Publicado el Lunes, 08 Enero 2018

El Partido Social Cristiano es el único movimiento que está bien estructurado, que no se fracturó y votó con la lógica al abstenerse por no estar de acuerdo con la terna enviada por el presidente Lenín Moreno, sostuvo la asambleísta Poly Ugarte al exponer su postura frente a la elección de María Alejandra Vicuña como vicepresidenta. "Abstenerse significa que respetamos el criterio pero no estamos de acuerdo con él", explicó.

Al pronunciarse sobre el cese del juicio político al exvicepresidente Jorge Glas, dijo que ya harán un pronunciamiento en las próximas horas porque consideran que el funcionario, sentenciado a seis años de prisión por la trama Odebrecht, debe responder políticamente al país.

Por otro lado, Ugarte habló del cierre del hospital neumonológico Alfredo Valenzuela en Guayaquil que fue clausurado sin previa planificación, enviando a los pacientes a lugares donde no están dadas las condiciones para recibirlos. "No hicieron plan de contigencia ", reprochó. (PMB/Video Telerama)