Detalles Publicado el Jueves, 28 Diciembre 2017

El político Fernando Villavicencio, director del portal Focus, refirió que ha entregado al presidente de la Función Legislativa, 136 cuerpos con pruebas de lo que él llama la más importante investigación de los últimos 8 años, y una denuncia bien estructurada jurídicamente. No obstante, recordó que la misma denuncia ya la puso hace dos meses en la Fiscalía General del Estado, pero el titular hasta hoy no me ha llamado siquiera a reconocer la firma.

La misma denuncia, dijo también ha sido entregada al presidente de la República, a quien le he explicado la magnitud del problema. "Le dije que estamos frente al caso más grande de corrupción del país".

En el ámbito de la denuncia le recordó al expresidente Rafael Correa que fue él quien autorizó la contratación de las líneas de crédito y preventas, y maquilló parte de la deuda pública como preventas, pero es deuda, hablamos más 18.000 millones de dólares con empresas chinas y tailandesas con interese chulqueros que van del 7 al 8, 25 %.

Y lo más grave -dijo- el expresidente Correa dispuso vía decreto que ese petróleo sea garantizado y pagado con la provisión de cargamentos de petróleo, hablamos de 1.204 millones de barriles comprometidos hasta el 2024.

Dijo que hay márgenes de comercialización de 7 por barriles que fueron a los bolsillos de los intermediarios. (Ecuavisa)