'Ecuador ya no está en la obligación de proteger a Julian Assange'

El embajador Francisco Carrión ha dicho que el expresidente Rafael Correa perdió la gran oportunidad de hacer la mejor política exterior del país, puesto que dispuso de 10 años continuidad, en esos años usted puede sembrar, cultivar y cosechar. Pero al cabo del tiempo nos quedan pocos amigos y acompañantes para salir del subdesarrollo en el que nos vemos involucrados ahora. Consultado sobre la papa caliente que irrita a los Estados Unidos: la permanencia de Julian Assange en la Embajada ecuatoriana en Londres, Carrión precisó que cuando el expresidente Correa dispuso acoger a Julian Assange, "me parece a mí que fue una decisión correctas". ¿Pero con el tiempo qué es lo que ha pasado? Ya no hay cargos contra Julian Assange (Suecia retiró los cargos de acoso sexual), y el sigue en la Embajada, "yo lo que creo es que el Gobierno Nacional debe repensar la situación de Assange, puesto que el Ecuador ya no está en la obligación de protegerle". Aclaró que él ya no está al corriente, he estado fuera del servicio exterior durante ocho años, y no estoy informado, pero la negociación creo es fundamental para que eso también se resuelva".