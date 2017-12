Dice que nunca formó parte del gobierno de Correa

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 55% (2 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 20 Diciembre 2017

Según el superintendente de Comunicación Carlos Ochoa, las afirmaciones de la asambleísta Lourdes Cuesta -en las que habla sobre el posible quiebre de medios ante las elevadas multas que impone el organismo que preside- fue lo que llevó a que fuese sancionado Teleamazonas.

Vale recordar que Cuesta, durante el programa de opinión 'Desayunos 24 horas', presentó el proyecto de Ley de Libertad Expresión en sustitución de la actual Ley de Comunicación y eso fue lo que causó la reacción del superintendente, quien afirmó este miércoles -en el mismo programa- que está presto a que se reforme pero jamás a que se derogue.

Asegura que las sanciones a medios responde a lo dispuesto en la Ley y que nadie está por encima de ella, haciendo hincapié que mientras esté vigente se seguirá aplicando. Asimismo, dice que el Contencioso Administrativo será el que dirimirá quién tiene la razón en el caso Teleamazonas, si él por ejecutar la legislación o el canal por no haber transmitido la réplica que envió vía video, omitiendo el derecho al debate.

Sobre el expediente abierto contra EcuadorTV y El Telégrafo por publicar los correos hackeados a Martha Roldós, Carlos Ochoa informó que no lo procesó porque ella no entregó su cédula, negándole de esta forma el derecho a un proceso legal.

Por otro lado, dice que no existe ningún juicio en su contra y que la sanción de destitución considerada por la Contraloría no tiene sustento jurídico ni legal, sin embargo "se acogerá a lo que se determine". (PMB/Video Teleamazonas)

Ochoa: 'Nunca fui parte del gobierno de Correa'

“Le recuerdo que yo no formo parte del gobierno de (Rafael) Correa”, dijo Carlos Ochoa en su momento, a lo que la periodista Janeth Hinostroza le replicó: “. Pero formó”. Ochoa ripostó: “En ningún momento”.

JH: Podemos discutir.

CO: No, no tenemos que discutir nada, porque yo no formo parte del gobierno de Correa. Yo formó parte de la Función de Transparencia y Control Social.

JH: ¿Antes?

CO: Nunca he formado parte del gobierno de Correa.

JH: Claro que sí. Ha sido activista.

CO: Ese es su criterio, no es una realidad. Usted habla de sus deseos.

JH: Usted dice que no, yo digo otra cosa.

CO: Usted dijo que yo fui funcionario del gobierno de Correa.

JH: No, usted fue parte del gobierno de Correa.

CO: Yo no fui funcionario de Correa.

Irrespetuoso con el presidente Moreno

El que a hierro mata a hierro muere. Fue la lapidaria frase que ofreció el presidente Lenín Moreno al periódico ABC de España, durante su gira por ese país. En esa entrevista el mandatario dijo que la Superintendencia de Comunicación se ha convertido en una entidad inquisidora y sancionadora. ¿Qué responde usted?, preguntó la periodista al funcionario.

En su respuesta Carlos Ochoa se declaró agnóstico, pero dice que le encanta leer la Biblia y conocer las religiones.

'De lo que tiene tú corazón, habla tu boca', expresó.

Seguidamente la periodista le replicó: "Lo dice por usted". Ochoa respondió: "Por el presidente de la República.

A continuación la entrevista completa: