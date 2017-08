Ana Galarza, asambleísta de Tungurahua

Viernes, 18 Agosto 2017

La asambleísta Ana Galarza, del movimiento Creo, al comentar el regreso del exministro Carlos Pareja Yannuzzelli, dijo que el exfuncionario conectado a un polígrafo afirmó que el vicepresidente Jorge Glas conocía absolutamente todos los casos de corrupción que se estaban llevando dentro de los sectores estratégicos, los que se encontraban bajo el control de Glas.

Refirió que el fiscal Baca Mancheno, amigo personal de Glas, en este momento no tiene que cumplir el papel de "amigo íntimo", tan solo debe cumplir el cargo de fiscal, por eso es importante darle la oportunidad a Pareja Yannuzzelli de la cooperación eficaz para no solo tener “a los peones, alfiles, de este ajedrez de la corrupción sino también al rey y la reina de estos actos de corrupción".



Recordó que el exfiscal Galo Chiriboga deberá rendir cuentas a la Asamblea, "porque el exfiscal Chiriboga ha sido uno de los peores fiscales generales en la historia del Ecuador, no hubo una inoperancia más grande que la del exfiscal permitiendo que se fuguen tantas personas que tenían que rendirle cuentas al país que ya no me alcanzan los dedos de la mano para contarlas”.

"Incluso él quiso salir del país, o acaso compra boletos de avión para salir del país solo para acumular millas, ¡a otro perro con ese hueso, doctor Chiriboga! (Ecuavisa)

