Fabricio Villamar: tenemos que estar atentos para que en el país no pase lo mismo que en Barcelona

Detalles Publicado el Viernes, 18 Agosto 2017

El asambleísta de CREO y miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea, Fabricio Villamar, habló de los ataques terroristas ocurridos en España. “Es impensable que estemos en un momento donde un enajenado puede conducir un vehículo y puede atropellar a decenas de personas por fe, creencia o por que le da la gana”. Para el funcionario, este tipo de actos hablan de un proceso de descomposición que atraviesa el mundo.

“Esto no es una casualidad, es forjado y nos lleva a cuestionarse como tiene que funcionar las relaciones públicas”. Villamar espera que la nación vaya más allá de pronunciamientos y tenga cuidado para que no suceda algo similar en el Ecuador. “El evento no solo causa daños por la intervención criminal y causa pánico”, Además, añadió que estos ataques afectan el plano económico porque se merma el turismo.

El asambleísta ponderó las acciones de los españoles, como la donación de sangre, carreras gratis para transportarse al lugar, los transeúntes donaban dinero o ropa y resaltó el hecho similar que pasó en Ecuador. Para él funcionario la gente se unió como cuando en el país ocurrió el terremoto en Manabí.

Finalmente condenó la actualidad de Venezuela y espera que la solución se la mejor para la nación sudamericana. “La vida debe estar sobre intereses particulares de los presidentes”.

