Carmen Corral: el presidente Moreno tiene la responsabilidad histórica de emitir el reglamento a la Ley de Seguridad Social

Miércoles, 21 Junio 2017

En el programa Debate Jurídico del Colegio de Abogados de Pichincha, que se transmite los martes por Telesucesos, y que contó con la participación de las especialistas en Seguridad Social doctoras Angélica Porras, catedrática de la universidad Sek, y Carmen Corral, ex Intendenta Nacional de Seguridad Social de la Superintendencia de Bancos, y con la conducción del doctor Ángel Orna se trató el tema "la deuda del Gobierno al IESS por prestaciones de salud”.

Según la doctora Carmen Corral esa deuda, que fue borrada de los balances del IESS, sí existe y su origen corresponde a la atención en salud de los jubilados, jefas de hogar, discapacitados y aquellos con enfermedades catastróficas. Claramente se determina en la Ley de Seguridad Social, artículos 10 y 7, está reconocida en dos convenios entre gobierno y el IESS y fue contabilizada sistemáticamente. Dijo que se tuvo la mala experiencia de ver cómo el presidente del Consejo Directivo y funcionarios del IESS la eliminaron, alegando que no existe un Reglamento General a la Ley de Seguridad Social. Esto, señaló, es un absurdo, pues la contabilización de esta deuda no necesita un reglamento, excepto para enfermedades catastróficas, el resto está claramente determinado. Ahora, la Contraloría, con un informe definitivo, concluyó que lo realizado fue ilegal.

También para la doctora Angélica Porras lo ejecutado fue una ilegalidad, arguyendo que ésta se dio en varios tramos. Se hace una comisión a la que va un delegado del IESS y un delegado del Ministerio de Finanzas; el delegado del IESS era asesor del director general y no representaba a todo el Consejo Directivo: fue una delegación del director. Esta delegación y con Finanzas hacen un informe y en éste se dice que la deuda no tiene razón de ser y el argumento que se usa es que supuestamente no hay un reglamento para la Ley de Seguridad Social. Eso es insostenible porque la Constitución señala que no era necesario el reglamento u otra norma de menor jerarquía para hacerla efectiva: es un derecho y por tanto tiene que realizarse en la práctica. Si así fuera ninguna de las otras disposiciones de la Ley de Seguridad Social podrían aplicarse, pues no hay un reglamento. Además, expuso, la no existencia del reglamente es imputable a las autoridades del Ejecutivo. Es responsabilidad del Ejecutivo no haberlo emitido.

Se mencionó que otro tema que afecta el Fondo de Salud es el incremento de la cobertura de los menores de 6 a 18 que no tiene financiamiento. Cada prestación tiene un costo y los afiliados solo aportan para su atención. Los números no alcanzan, el Fondo está quebrado. El sistema de salud, por una falta de previsión, por falta de análisis técnicos, es un hueco sin fondo. En este momento se deben hacer los estudios para no afectar más al Fondo de Salud y mantener el Pensiones, caso contrario quebrarán los dos.

Se recalcó que los dineros del IESS no son del Gobierno, son de los trabajadores y son ellos los que deben decidir el futuro y garantizar sus fondos. Es obligación del Estado aportar a la Seguridad Social. Si no se hacen buenas inversiones posteriormente llegará una crisis y una eventual quiebra, debiendo ser el Estado el que se preocupe por aquellas personas que no tienen Fondo de Pensiones o no tiene atención de salud.

