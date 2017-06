Se impone una reforma a la Ley de ComunicaciÃ³n

Alfredo Pinoargote, comentario

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (1 Vote)

Detalles Publicado el Lunes, 19 Junio 2017

La reforma se impone. Así piensa el periodista Alfredo Pinoargote, en su comentario semanal, respecto de los cambios que se deben hacer en la Ley Orgánica de Comunicación y que se recogen en un proyecto preparado por el movimiento Centro Democrático, liderado por Jimmy Jairala, aliado del gobierno de Lenín Moreno.

Pinoargote recordó que los derechos humanos son universales, principio que lo recoge la Constitución en su artículo 424 que dice que los tratados internacionales prevalecen sobre cualquier norma jurídica o acto del poder público, es decir que carece de validez el paquete de reformas constitucionales aprobado en enero del 2016 por los asambleístas de Alianza País que declaró un servicio público a la libertad de expresión.

"Sería igualmente absurdo declarar como un servicio público a los otros derechos de libertad, como al de la vida, o libertad de culto. En su sano juicio a nadie se le puede ocurrir el disparate de declarar un servicio público a la libertad de culto para multar a los curas que dan sermones que disgustan al gobierno. Las reformas a la Ley de Comunicación para que no se vaya a dilatar debe concretarse según las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que elimina el régimen de sanciones administrativas...".

El presidente Lenín Moreno como ex enviado especial del secretario general de las Naciones Unidas no puede aceptar teorías totalitarias ni negociaciones impropias para no cumplir lo esencial de las reformas sobre un derecho humano intangible". (Ecuavisa)

0 0 0 s2smodern

powered by social2s