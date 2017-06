Intenso debate entre actores políticos sobre coyuntura política

Domingo, 18 Junio 2017

Dos asambleístas de tendencias opuestas y un comunicador debatieron sobre varios temas presentes en la palestra política nacional. Uno de los principales aspectos abordados fue la muy comentada actuación de la Asamblea Nacional en cuanto a la fiscalización del gobierno saliente.

Soledad Buendía, asambleísta por Alianza Pais, aseguró que la Asamblea ha cumplido y que no se dejarán intimidar por sectores de oposición y sus agendas políticas. En ese sentido, dijo que aún no hay pruebas de que Jorge Glas haya incurrido en actos de corrupción, por lo que no es necesaria la presencia del vicepresidente en el pleno legislativo.

También descartó que exista un distanciamiento entre Moreno y Correa, ya que explicó que hay un debate interno profundo sobre varios temas que configuran la agenda política del oficialismo, pero no significa divisiones o rompimiento de relaciones.

Por su parte, Ana Galarza, asambleísta por Creo, fue enfática en asegurar que existen pruebas de que Jorge Glas tiene parte en las irregularidades suscitadas en los sectores estratégicos, por lo que debe ser investigado y comparecer a la Asamblea Nacional.

Galarza criticó al Consejo de Participación Ciudadana y manifestó que lo ideal sería que se destituyan a sus miembros por ineptitud. Indicó que los consejeros de Participación Ciudadana deben ser removidos de sus cargos a razón de que su lucha contra la corrupción no ha rendido frutos, incluso seleccionan como Contralor a alguien que, según el expresidente Correa, estaba siendo investigado.

Finalmente, Carlos Jijón, periodista, dijo que, desde su óptica, es necesario una Asamblea Constituyente para deslindar al oficialismo de la cooptación de poderes y también liberar a varios sectores de varias leyes heredadas del correísmo.

