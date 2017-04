La Ãºnica salida es el conteo voto a voto, segÃºn Lourdes TibÃ¡n

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 63% (4 Votes)

Lunes, 17 Abril 2017

La asambleísta Lourdes Tibán, de Pachakutik, al referirse al reconteo parcial de votos, dijo que "la única salida es el conteo voto a voto", y agrega que "todos sabemos qué va a pasar (mañana en el Coliseo Rumiñahui), ellos no van a perder las elecciones...ellos tienen mucho temor a la cárcel". Para Tibán el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha cumplido todo lo trazado por el Gobierno Nacional, no habrá cambios, ellos saben hasta dónde puede abrir las urnas".

Según la legisladora, la única posibilidad de que el futuro presidente de la República sea respetado y tenga legitimidad es con el conteo voto a voto, no de un sainete, no de un show que intentan hacer con una parte del conteo de votos en el Coliseo Rumiñahui, "no importante en dónde los cuenten, puede ser en el mismo CNE, o en la Casa de Gobierno o en la Plaza Grande, lo que importa es la transparencia, contando voto a voto". (Ecuavisa)

