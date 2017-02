1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 15 Febrero 2017

El tema en debate: consulta popular sobre los paraísos fiscales convocada por el presidente. Gilmar Gutiérrez, de Sociedad Patriótica (SP), quien votará no en esta consulta, aclaró que no tiene un solo centavo fuera de los límites del Ecuador, pero esta consulta desde un inicio se dijo que era una estrategia para permitir la intromisión del presidente de la República en la campaña electoral. En cambio, Julio Goyes, que votará si en la consulta popular, del movimiento Compromiso Social, validó la constitucionalidad de la consulta popular y mencionó que ellos impulsarán en la Asamblea Nacional la "ley bisturí" para combatir la corrupción.

Gutiérrez calificó de inútil la consulta popular. "La consulta popular se va en contra, no solo, de la norma constitucional sino de la ética y de la angustia de muchísimos ecuatorianos, es un gasto infame porque no le sirva para nada al Ecuador gane el si o gane el no, por eso la propuesta al pueblo ecuatoriano es que sea un no a (Rafael) Correa en la consulta popular".

Goyes hizo un llamado a la unidad a todas las agrupaciones políticas para que en casos de que se vaya a ejercer una función pública no se debería tener la opción de mantener dineros en el exterior, más allá de una ideología política. (Ecuavisa)

0 0 0 s2smodern

powered by social2s